В Тосно мошенники уговорили пенсионерку продать квартиру и отдать деньги

В Тосненском районе Ленобласти пенсионерка осталась без квартиры и денег после телефонного разговора с мошенниками.

В понедельник, 12 июля, в полицию обратилась 65-летняя жительница Тосно, проживающая в доме №8 на улице Радищева. Она рассказала, что ей несколько дней поступали звонки от сотрудников банка, которые убедили пенсионерку для сохранности сбережений перевести все деньги на указанные счета. После мошенники попросили заявительницу продать свою квартиру и подослали к ней «риелтора».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, полученные с продажи 3 млн пенсионерка также перевела на неизвестные счета. Общий ущерб составил 3,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка с Верейской улицы перевела мошенникам 1,5 миллиона.