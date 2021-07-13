В Тосно мошенники уговорили пенсионерку продать квартиру и отдать деньги

В Тосно мошенники уговорили пенсионерку продать квартиру и отдать деньги
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Тосненском районе Ленобласти пенсионерка осталась без квартиры и денег после телефонного разговора с мошенниками.

В понедельник, 12 июля, в полицию обратилась 65-летняя жительница Тосно, проживающая в доме №8 на улице Радищева. Она рассказала, что ей несколько дней поступали звонки от сотрудников банка, которые убедили пенсионерку для сохранности сбережений перевести все деньги на указанные счета. После мошенники попросили заявительницу продать свою квартиру и подослали к ней «риелтора».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, полученные с продажи 3 млн пенсионерка также перевела на неизвестные счета. Общий ущерб составил 3,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка с Верейской улицы перевела мошенникам 1,5 миллиона.

банковские мошенники мошенничество полиция


 

Новости партнеров
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми прибыл в Абхазию, поиски продолжаются
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми прибыл в Абхазию, поиски продолжаются
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге стартовали переговоры Путина и Лукашенко
Петербург сделал все возможное, чтобы успешно провести матчи ЕВРО-2020
В Тосно мошенники уговорили пенсионерку продать квартиру и отдать деньги
Петербург готовят ко Дню ВМФ – Шойгу пообещал грандиозный парад
Управляющие ТЦ умоляют открыть фуд-корты за установку пунктов вакцинации
Петербуржцам рассказали, когда в городе ожидать похолодания
В Петербурге перекрыли КАД в день прилета Лукашенко и Путина
Более 28,6 млн россиян вакцинированы от COVID-19