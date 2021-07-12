Пенсионерка с Верейской улицы перевела мошенникам 1,5 миллиона

Пенсионерка с Верейской улицы перевела мошенникам 1,5 миллиона
Жертвой мошенников стала пенсионерка, проживающая в доме 8 на Верейской улице. Фото: скрин Google.Maps

В Центральном районе Петербурга пенсионерка перевела неизвестным более 1,5 миллиона рублей.

В воскресенье, 11 июля, в отдел полиции обратился 82-летняя женщина, проживающая в доме 8 на Верейской улице. Она рассказала, что с февраля по июнь ей с неустановленных номеров телефонов поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками «Фонда экономической безопасности». Неизвестные убедили ее, что для сохранности сбережений, необходимо перевести их на безопасные счета.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, заявительница перевела на указанные номера1,520 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка с Кронштадтского перевела мошенникам более 2,5 миллионов

мошенничество новости СПб


 

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