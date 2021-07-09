Пенсионерка с Кронштадтского перевела мошенникам более 2,5 миллионов

Пенсионерка с Кронштадтского перевела мошенникам более 2,5 миллионов
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кронштадтском районе Петербурга местная жительница стала жертвой мошенников. Пенсионерка перевела неизвестным более 2,5 млн рублей.

В четверг, 8 июля, в отдел полиции обратилась 71-летняя женщина с заявлением о том, что в период с 22 июня до 5 июля ей поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных банков и МВД России. Собеседники заявляли о мошеннических действиях с ее счетами, а после предложили перевести сбережения на безопасные счета.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, с 22 по 24 июля пенсионерка перевела на указанные счета 2,655 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионер в Кировском районе перевел мошенникам почти полмиллиона рублей.

Кронштадтский район мошенничество новости СПб


 

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