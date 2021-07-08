Пенсионер в Кировском районе перевел мошенникам почти полмиллиона рублей

Пенсионер в Кировском районе перевел мошенникам почти полмиллиона рублей
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

Пенсионер в Кировскому районе Петербурга стал жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчина 1937 года рождения, проживающий в доме на улице Двинская. Пенсионер сообщил о том, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником прокуратуры. Под предлогом предоставления компенсации он убедил перевести 433 000 рублей.

В банке заявитель перевел указанную сумму мошеннику. Возбуждено уголовное дело. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 72-летний мужчина, работающий механиком, обратился в отдел полиции. Он сообщил, что несколько месяцев назад, 11 мая ему позвонил неизвестный.

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