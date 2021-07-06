Дело «московского следователя»: пенсионер перевел 1 млн рублей

В Петербурге в Невском районе города возбуждено уголовное дело по статье «Хищение».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 5 июля 72-летний мужчина, работающий механиком, обратился в отдел полиции. Он сообщил, что несколько месяцев назад, 11 мая ему позвонил неизвестный. Он представился следователем из Москвы, а также сообщил, что от его имени кто-то пытается оформить доверенность, чтобы получить ссуду в банке.

По словам «следователя из Москвы», для того, чтобы этого не произошло, заявителю необходимо оформить три кредита и перевести денежные средства на безопасные счета.

Тогда пожилой мужчина отправился к банкоматам. Он перевел мошенникам 1 млн рублей.

К слову, пенсионеры не в первый раз страдают от мошенника, представившегося «следователем из Москвы».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что пенсионерка с Ленсовета перевела «московскому следователю» более 670 тысяч.