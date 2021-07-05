Пенсионерка с Ленсовета перевела «московскому следователю» более 670 тысяч

Пенсионерка с Ленсовета перевела &#171;московскому следователю&#187; более 670 тысяч
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Московском районе Петербурга пожилая горожанка перевела неизвестной женщина более 670 тысяч. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 4 июля, в отдел полиции обратилась 68-летняя женщина, проживающая в одном из домов на улице Ленсовета. Она рассказала, что первого числа ей позвонила неизвестная, которая представилась следователем из Москвы. Незнакомка убедила пенсионерку перевести сбережения на «безопасный счет».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате заявительница перевела на указанные счета 673 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученый из Петербурга перевел мошенникам более 300 тыс. рублей. Мужчину убедили, что его счета заблокированы и необходимо снять все денежные средства со счета и перевести их на безопасный счет.

новости СПб полиция уголовное дело


 

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