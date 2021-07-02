Ученый из Петербурга перевел мошенникам более 300 тыс. рублей

Ученый из Петербурга перевел мошенникам более 300 тыс. рублей
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудник Всероссийского научно-исследовательского геологического института стал жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ученый обратился п полицию и сообщил о том, что ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России».

Он сообщил, что счета заявителя заблокированы и необходимо снять все денежные средства со счета и перевести их на безопасный счет. Мужчина перевел на неизвестный абонентский номер 338 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратилась 68-летняя жительница, проживающая в доме №16 по проспекту Маршала Захарова. Она рассказала, что в 12:30 ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником ПАО «Сбербанк».

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