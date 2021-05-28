Пенсионерка с Пискаревского перевела «банковским» мошенникам почти 5 миллионов

Пенсионерка с Пискаревского перевела &#171;банковским&#187; мошенникам почти 5 миллионов
В полицию обратилась пенсионерка, проживающая в доме 16 на улице Маршала Захарова. Фото: Google Street View

Пожилая жительница Центрального района Петербурга лишилась почти 5 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел 25 мая. В отдел полиции обратилась 68-летняя жительница, проживающая в доме №16 по проспекту Маршала Захарова. Она рассказала, что в 12:30 ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником ПАО «Сбербанк». Он убедил пенсионерку перевести сбережения на указанный счет для их безопасного хранения.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, доверчивая пенсионерка перевела на неизвестный счет 4,995 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка с Пискаревского расплатилась за санобработку от клопов набитым деньгами кошельком.

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