Пенсионерка с Пискаревского расплатилась за санобработку от клопов набитым деньгами кошельком

Пенсионерка с Пискаревского расплатилась за санобработку от клопов набитым деньгами кошельком
Полиция начала розыск злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Калининском районе Петербурга женщина расплатилась за санитарную обработку квартиры кошельком с деньгами. Она не досчиталась 100 тыс. рублей.

Преступный инцидент произошел 29 ноября 2020 года, однако в полицию 83-летняя женщина обратилась только в минувший четверг, 27 мая. Пенсионерка с Пискаревского проспекта рассказала, что к ней в квартиру пришел мужчина, которого она вызвала, как работника СЭС, чтобы он провел санобработку от клопов. После его ухода заявительница обнаружила пропажу кошелька, в котором находились 100 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, женщина призналась, что могла обратиться в полицию раньше, но не хотела расстраивать родственников.

По факту происшедшего возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мошенники представились «газовиками» и украли у пенсионера 300 тысяч рублей.

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