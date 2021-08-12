Власти города демонтируют скамейки в сквере на 10-й линии ВО

Власти города демонтируют скамейки в сквере на 10-й линии ВО
Никаких проектов благоустройства по скверу не поступало, поэтому самовольное благоустройство признанно незаконным. Фото: скрин Google Maps

Скамейки и трибуны у дома №35 на 10-й линии Васильевского острова, которые поставили местные жители, демонтируют. Проект благоустройства не согласовали с властями Петербурга.

Парк входит в перечень зон зеленых насаждений общего пользования, за которые в ответе власти Северной столицы. Для проведения таких работ нужно получить разрешение у Комитета имущественных отношений. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Проект благоустройства нужно было разработать и согласовать с Комитетом по градостроительству и архитектуре и Комитетом по благоустройству.

Никаких проектов благоустройства по скверу не поступало, поэтому самовольное благоустройство признанно незаконным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе сегодня, 24 июля, началась реализация проекта по благоустройству набережной зоны реки Глухарка вдоль Шуваловского проспекта.
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Власти города демонтируют скамейки в сквере на 10-й линии ВО
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