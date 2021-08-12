Власти города демонтируют скамейки в сквере на 10-й линии ВО

Скамейки и трибуны у дома №35 на 10-й линии Васильевского острова, которые поставили местные жители, демонтируют. Проект благоустройства не согласовали с властями Петербурга.

Парк входит в перечень зон зеленых насаждений общего пользования, за которые в ответе власти Северной столицы. Для проведения таких работ нужно получить разрешение у Комитета имущественных отношений. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Проект благоустройства нужно было разработать и согласовать с Комитетом по градостроительству и архитектуре и Комитетом по благоустройству.

Никаких проектов благоустройства по скверу не поступало, поэтому самовольное благоустройство признанно незаконным.