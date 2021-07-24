В Петербурге стартовало благоустройство сквера возле реки Глухарка

В Петербурге стартовало благоустройство сквера возле реки Глухарка
На территории началась вырубка деревьев. Фото: скриншот Вконтакте

Сейчас территорию очищают от деревьев.

В Приморском районе сегодня, 24 июля, началась реализация проекта по благоустройству набережной зоны реки Глухарка вдоль Шуваловского проспекта. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Наш Приморский район».

Известно, что на данный момент происходит очистка территории от деревьев. После окончания всех работ специалисты высадят 243 дерева – это в два раза больше, чем было, а также более четырех тысяч кустарников. Отмечается, что цель проекта – сохранить природный ландшафт местности.

В скором времени у реки появятся диваны-скамейки, места для прогулок, качели, беседки. У пруда появится зона отдыха.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что территорию возле Федоровского городка благоустроят к октябрю.

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