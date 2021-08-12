ВЦИОМ: треть россиян считают бедность одной из основных причин для развода

За 30 лет россиян, считающих, что брак необходимо сохранить любой ценой, уменьшилось с 13% до 9%. Фото: pixabay

За 30 лет россиян, считающих, что брак необходимо сохранить любой ценой, уменьшилось с 13% до 9%. Фото: pixabay

Более трети жителей России чаще всего называют бедность, а также непонимание и неверность основными причинами для развода. Об этом заявляет ВЦИОМ.

На первом месте в рейтинге разводов бедность. На втором месте — непонимание. Это 15%. Измены забирают «бронзу» рейтинга, и это 14%. Затем идут бытовые проблемы. Восемь процентов разделяют несовместимость характеров и злоупотребление спиртным, говорится в исследовании. Об этом сообщает ТАСС.

За 30 лет россиян, считающих, что брак необходимо сохранить любой ценой, уменьшилось с 13% до 9%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что снижение бедности в России вдвое возможно за счет адресных выплат. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Президент России Владимир Путин предложил выплачивать россиянам по адресным выплатам. Они достанутся семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка.