Кудрин заявил, что бедность в России возможно снизить в два раза

Снижение бедности в России вдвое возможно за счет адресных выплат. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Президент России Владимир Путин предложил выплачивать россиянам по адресным выплатам. Они достанутся семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка. Его поддержал Кудрин и отметил, что это прообраз того, как можно двигаться дальше. Об этом сообщает РБК.

Он добавил, что это посильные для государства деньги, которые позволили бы снизить уровень бедности в два раза.

Кудрин напомнил, что бедные в России составляют 12%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин поздравил личный состав Воздушно-десантных войск (ВДВ) России с Днем ВДВ. Поздравление российского лидера было опубликовано на сайте Кремля в понедельник, 2 августа.