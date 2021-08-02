Путин поздравил военных с Днем Воздушно-десантных войск

Путин поздравил военных с Днем Воздушно-десантных войск
Владимир Путин отметил, что десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав Воздушно-десантных войск (ВДВ) России с Днем ВДВ.

Поздравление российского лидера было опубликовано на сайте Кремля в понедельник, 2 августа. Путин отметил, что в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки. В самых сложных, нештатных ситуациях они проявляли мужество и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине.

Особые слова благодарности президент выразил ветеранам ВДВ. И добавил, что нынешнее поколение десантников с уважением относится к истории войск, ветеранам и патриотическим традициям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День Воздушно-десантных войск Российской Федерации не стоит ждать мероприятий в Петербурге, их отменили в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в городе.

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