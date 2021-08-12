В Петербурге коронавирусом заразились еще 1 801 человек

В Петербурге коронавирусом заразились еще 1 801 человек
Коронавирус в Петербурге подхватили почти де тысячи горожан. Фото: Unsplash

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки COVID-19 заболели 1 801 человек.

Об этом сегодня, 12 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Всего с начала пандемии в городе на Неве заболели 551 309 местных жителей. По суточному показателю Петербург занимает второе место среди регионов Российской Федерации. Лидером антирейтинга стала Москва — 2 294 случаев. На третьем месте Московская область — 1 143 зараженных.

За сутки от коронавируса скончались 48 жителей Петербурга. Из больниц по выздоровлению выписали 2 289 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ковидные стационары Петербурга возвращаются к обычной работе.

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