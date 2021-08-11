Ковидные стационары Петербурга возвращаются к обычной работе

В Северной столице четыре инфекционных стационара прекращают работу с коронавирусными пациентами.

К работе в штатном режиме возвращаются Городская больница №33 и три федеральных стационара, сообщили в Смольном.

По словам губернатора Александра Беглова, на сегодняшний день в Петербурге наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости. Это позволяет поэтапно переводить стационары к плановой работе. Он добавил, что грядущей осенью ожидается новая волна коронавируса.

Больница №33 прекратит прием пациентов с ковидом и пневмониями примерно через две недели. Сейчас в медучреждении идет дезинфекция.

Также к штатному режиму работы возвращаются три федеральных стационара: Первый Санкт-Петербургский государственный университет им. академика И.П.Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова и Санкт-Петербургский НИИ физиопульмонологии.

С начала этой недели в медучреждениях свернули 165 коек. При этом 134 койки для коронавирусных больных в этих стационарах сохранят.

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