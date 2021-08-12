Психолог напомнил основное правило безопасности в соцсетях

Встречаются уже не маленькие, выкладывающие личную информацию о себе. Фото: pixabay.com

Встречаются уже не маленькие, выкладывающие личную информацию о себе. Фото: pixabay.com

Психолог и руководитель молодежной службы безопасности Леонид Армер напомнил о главном правиле безопасности в соцсетях.

Специалист отметил, что есть информация, которую не стоит выкладывать на всеобщее обозрение. В интернете не должно быть номера телефона человека или его домашнего адреса. Обычно их указывают дети, при чем взрослые даже не в курсе. Однако встречаются уже не маленькие, выкладывающие личную информацию о себе. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Эксперт отметил, что имея адрес и фотографию, злоумышленник может напасть на человека в реальности. Именно поэтому следует закрывать страницу от посторонних людей. Психолог сравнил информационную гигиену с дверью, которую люди сами решают оставлять ее открытой или закрытой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали мужчину, который угрожал в Интернете христианам.