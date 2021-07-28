В Петербурге арестовали мужчину, который угрожал в Интернете христианам

В Петербурге арестовали мужчину, который угрожал в Интернете христианам
Суд отправил мужчину под арест до 25 сентября. Фото: pixabay

Гражданина обвиняют в оскорблении чувств верующих.

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения для мужчины, который оскорблял чувства верующих в Интернете. Его отправили под домашний арест до 25 сентября. Об этом 28 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

В соцсети «Вконтакте» нашли видеозапись, на которой мужчина в апреле 2020 года стоит у собора Архангела Михаила и говорит, что готов «устроить охоту на христиан». Он продемонстрировал также топор, мачете и слезоточивый газ, лежащие в багажнике. Мужчина также глумился над молитвой и всеми, кто верит в Бога.

Против меры пресечения обвиняемый не возражал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин подписал закон об ужесточении наказания при оскорблении ветеранов. Из документа следует, что указ касается изменений 354 статьи Уголовного кодекса.

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