Беглов: осенью Петербург накроет четвертая волна пандемии

Беглов призвал всех, кто еще не привился, пройти вакцинацию. Фото: администрация Петербурга

Беглов призвал всех, кто еще не привился, пройти вакцинацию. Фото: администрация Петербурга

Петербургский губернатор Александр Беглов предупредил, что на город надвигается новая волна пандемии коронавируса.

По словам градоначальника, текущая ситуация с коронавирусом в Петербурге начинает улучшаться, заболеваемость снижается. Это позволяет постепенно возвращать инфекционные стационары к плановой работе. Однако этой осенью врачи ожидают четвертую волну заболеваемости.

Глава города отметил, что очередного подъема заболеваемости можно избежать, если в Северной столице будет сформирован коллективный иммунитет. Беглов призвал всех, кто еще не привился, пройти вакцинацию. Он добавил, что для этого есть вся инфраструктура и запас вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в стационары Петербурга за сутки поступили 300 больных COVID-19.