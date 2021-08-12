Беглов: осенью Петербург накроет четвертая волна пандемии

Беглов: осенью Петербург накроет четвертая волна пандемии
Беглов призвал всех, кто еще не привился, пройти вакцинацию. Фото: администрация Петербурга

Петербургский губернатор Александр Беглов предупредил, что на город надвигается новая волна пандемии коронавируса.

По словам градоначальника, текущая ситуация с коронавирусом в Петербурге начинает улучшаться, заболеваемость снижается. Это позволяет постепенно возвращать инфекционные стационары к плановой работе. Однако этой осенью врачи ожидают четвертую волну заболеваемости.

Глава города отметил, что очередного подъема заболеваемости можно избежать, если в Северной столице будет сформирован коллективный иммунитет. Беглов призвал всех, кто еще не привился, пройти вакцинацию. Он добавил, что для этого есть вся инфраструктура и запас вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в стационары Петербурга за сутки поступили 300 больных COVID-19.

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