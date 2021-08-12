В стационары Петербурга за сутки поступили 300 больных COVID-19

В стационары Петербурга за сутки поступили 300 больных COVID-19
По данным на 12 августа, в больницах заняты 5303 койки, что на 178 меньше, чем днем ранее. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Петербурге больных коронавирусом лечат в 21 инфекционном стационаре. За сутки они приняли 300 пациентов с диагностированным COVID-19.

Как сообщили в оперативном штабе Смольного, накануне в городские стационары госпитализировали 175 пациентов.

По данным на 12 августа, в больницах заняты 5303 койки, что на 178 меньше, чем днем ранее. Всего же для больных коронавирусом и пневмониями развернуто почти 7 тысяч коек.

В реанимации остаются 510 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 230 больных.

Дома лечатся 42 810 больных коронавирусом. В целом ситуация с COVID-19 в Северной столице начинает улучшаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти коронавирусом заразились 0,9% привитых. Почти половина из них привилась только одним компонентом вакцины.

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