Несколько районов Керчи оказались затоплены из-за дождей

На Керчь обрушился сильный ливень. В результате в зону подтопления попали несколько районов города — городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городскую администрацию.

«В центральной части города зафиксировано подтопление стадиона водами реки Катерлез. Сложная обстановка вдоль русла реки Восточный Булганак, по которому в город прибыло порядка 60 тыс. куб. м воды. В зоне подтопления оказались оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Председатель правительства республики Крыма Юрий Гоцанюк, дожди подтопили около 100 домов и почти 200 придомовых территорий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила о том, что в Сочи местных жителей готовят к эвакуации из-за возможного выхода рек из берегов..Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, накануне в Сочи прошел мощный ливень со шквалистым ветром. На городских улицах и во дворах образовались подтопления.