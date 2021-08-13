Инфекционист предположил, как изменится коронавирус в будущем

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус в будущем из-за изменений, скорее всего, будет вызывать более длительное течение болезни, более выраженные постковидные синдромы, но летальность от него вряд ли увеличится.

Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека, вероятнее всего, будет больше, но не летальность», — цитирует его РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлен 6 534 791 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 168 049 летальных исходов, выздоровели 5 828 972 пациентов.

анее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.