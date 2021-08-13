От коронавируса скончались 42 петербуржца за сутки

От коронавируса скончались 42 петербуржца за сутки
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 42 случая.

Об этом стало известно в пятницу, 13 августа. Всего с начала пандемии число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 19 890 человек.

За последние сутки также обнаружено 1 810 новых случаев заболевания вирусом. Выздоровели 2 001 человек.

В России, по последним данным, за сутки от коронавируса скончались 815 человек. За весь период пандемии зафиксировано 168 864 летальных исходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во временном госпитале в Ленэкспо свернули ковидный павильон №7. Он больше не будет принимать пациентов с коронавирусом.

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