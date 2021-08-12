Павильон №7 в Ленэкспо прекратил прием больных COVID-19

Во временном госпитале в Ленэкспо свернули ковидный павильон №7. Он больше не будет принимать пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в Смольном, за эти весну и лето в седьмом павильоне лечили 1834 петербуржцев с коронавирусом и пневмониями.

По словам губернатора Александра Беглова, благодаря вакцинации заболеваемость COVID-19 снижается, число больных во временном госпитале уменьшается. Это позволило свернуть седьмой павильон.

В Ленэкспо продолжает работу с коронавирусными пациентами пятый павильон, рассчитанный на 295 коек. Сейчас помощь здесь оказывают 111 пациентам.

Временный госпиталь в выставочном комплексе Ленэкспо развернули в апреле 2020 года по распоряжению Беглова. Инфекционный стационар находится под управлением Госпиталя для ветеранов войн.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в стационары Петербурга за сутки поступили 300 больных COVID-19.