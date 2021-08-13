В Госдуму внесен законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

Забрать загранпаспорт можно будет в миграционной службе после погашения долгов. Фото: pixabay.com

Забрать загранпаспорт можно будет в миграционной службе после погашения долгов. Фото: pixabay.com

Госдума будет рассматривать законопроект, который коснется изменение правил выезда за границу должников.

Автор проекта — правительство России, Так, у россиян, признанных невыездными из-за долгов, могут изымать загранпаспорта. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такими полномочиями хотят наделить дознавателей службы принудительного исполнения. Забрать загранпаспорт можно будет в миграционной службе после погашения долгов.