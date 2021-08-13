В Госдуму внесен законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

Госдума будет рассматривать законопроект, который коснется изменение правил выезда за границу должников.
Автор проекта — правительство России, Так, у россиян, признанных невыездными из-за долгов, могут изымать загранпаспорта. Об этом сообщает «Интерфакс».
Такими полномочиями хотят наделить дознавателей службы принудительного исполнения. Забрать загранпаспорт можно будет в миграционной службе после погашения долгов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что туристические поездки в страны, с которыми Россия не возобновила регулярное авиасообщение, сопряжены с рисками. Об этом предупредили в совместном заявлении Ростуризм и Росавиация. Речь идет о грузопассажирских перевозках между странами, с которыми регулярное авиасообщение официально не восстановлено. В частности, речь идет о Тунисе и Кипре.