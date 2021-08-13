Петербуржцев на выходных погрузят в таинственный мир музыки и накормят до отвала

Петербуржцев на выходных погрузят в таинственный мир музыки и накормят до отвала
В Петербурге пройдет фестиваль этнической музыки. Фото: muzfest.spb.ru

В выходные подготовили для жителей Петербурга насыщенную программу. Особенно непросто придется тем, кто не хочет упустить ничего, ведь в воскресенье у горожан будет последний шанс насладиться несколькими выставками и фестивалями. Погода, правда, может немного подпортить планы.

Любителям новенького

В Петербурге пройдет фестиваль этнической музыки. Фото: muzfest.spb.ru

В эту субботу, 14 августа, в Северной столице стартует VI Петербургский международный этнический фестиваль «Музыки мира». Он продлится всего два дня, до 15 августа включительно. Мероприятия развернутся в Шереметевском дворце – Музее музыки и Брянцевском ТЮЗе.

Что ждет горожан? Погружение в таинственный мир этнической музыки. Перед гостями выступят артисты, которые приедут в Петербург со всех уголков страны, и новички, и настоящие мастера жанра. Обещают мастер-классы и лектории.

Стартует фестиваль «Ленинградские мосты». Фото: www.culture.ru

Только одни выходные в Петербурге будет проходить фестиваль «Ленинградские мосты – 2021». Уже в шестой раз переправы превращают в концертные сцены, на которых выступают музыканты. Выступать будут на канале Грибоедова и Финском заливе. В программе – концерты исполнителей herr Maitz, ARTEMIEV, TWO CRUNCH CRACKERS, The Retuses и других.

Петербуржцы смогут попасть на гастрономический фестиваль. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 15 августа, начнется гастрономический фестиваль Farm to table. Он объединит рестораны и небольшие фермерства. Шефы нескольких ресторанов приготовят для своих гостей блюда из продуктов, произведенных местными фермерами.

Кстати открытие фестиваля будет необычным – общий ужин в пшеничном поле. В меню – мясо на гриле, овощи и сыры. В другие дни петербуржцам предложат специальное меню из фермерских продуктов.

Последний шанс

В эти выходные у петербуржцев есть последний шанс посетить несколько завершающихся мероприятий.

Выставка «Гринландия». Фото: www.culture.ru

Среди них – выставка «Гринландия» в шоу-пространстве «Ленинград Центр». Опечатки в названии нет – она посвящена жизни и творчеству русского писателя Александра Грина. В воскресенье у посетителей будет последняя возможность увидеть редкие фотографии семьи писателя, его первые стихи.

Выставка «Держава Рериха». Фото: roerich.spb.ru

В государственном музее-институте семьи Рерихов к концу подходит выставка «Держава Рериха». В воскресенье горожане в последний раз смогут в одном месте познакомиться с полотнами из нескольких музеев, в том числе Третьяковской галереи и даже Дома-музея семьи Рерихов в Улан-Баторе.

На выставке представлено 42 подлинных работы Рериха. При их создании он вдохновлялся историей России и Востока, мифами и символами.

Рыцарские сезоны. Фото: vk.com/knightseasons

Наконец, суббота и воскресенье станут последними днями, когда вы сможете оправиться на «Рыцарские сезоны» в Выборг. На территории Анненских укреплений с мая разворачивались настоящие турниры. Гости могут понаблюдать за ходом сражений рыцарей с трибун, пройти по ярмарке, пострелять из лука и перекусить в таверне.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», теплой и безветренной погоды в эти выходные не жди. И в субботу, и в воскресенье синоптики обещают днем кратковременные дожди, а местами – даже ливни и грозы. Температура будет, пусть не самая летная, но приятная – до 20 градусов тепла.

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