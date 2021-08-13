Врач-педиатр отобрала и украла у женщины «Айфон»

Врач-педиатр отобрала и украла у женщины &#171;Айфон&#187;
В отношении злоумышленницы избрали меру пресечения - подписку о невыезде. Фото: pixabay.com

Полиция Санкт-Петербурга у дома 10 по ул. Есенина задержала 36-летнего врача-педиатра, обвиняемого в грабеже.

Ранее в полицию города обратилась с заявлением 39-летняя женщина. Она сообщила, что накануне у д. 18 по ул. Есенина, неизвестная применив физическую силу, украла телефон «Айфон-6».

В результате, возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленницы избрали меру пресечения — подписку о невыезде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина, угрожая ножом, украл водку из «Пятерочки». Полиция Северной столицы задержала 30-летнего мужчину за разбой. Ранее в полицию Колпинского района Санкт-Петербурга обратился менеджер по безопасности магазина «Пятерочка». Он сообщил, что в магазине «Пятерочка» по адресу проспект Ленина, дом 42 неизвестный украл водку. При этом мужчина угрожал ножом 37-летней сотруднице магазина.

айфон грабеж новости СПб происшествие санкт-петербург


 

Новости партнеров
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Комитет по транспорту взял на личный контроль COVID-безопасность в такси
Врач-педиатр отобрала и украла у женщины «Айфон»
Россиян предупредили об опасных свойствах мяты
Мужчина, загоревшийся в Троицком соборе, в больнице с ожогом лица и шеи
16 августа ТЭК протестирует сети в Выборгском районе
21 и 22 августа полностью перекроют съезд №1 на КАДе
Пятница 13-е: чего ждать от «самого плохого» дня в году?
Мотоциклист попал под колеса автомобиля на Народной улице