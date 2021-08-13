Врач-педиатр отобрала и украла у женщины «Айфон»

В отношении злоумышленницы избрали меру пресечения - подписку о невыезде. Фото: pixabay.com

В отношении злоумышленницы избрали меру пресечения - подписку о невыезде. Фото: pixabay.com

Полиция Санкт-Петербурга у дома 10 по ул. Есенина задержала 36-летнего врача-педиатра, обвиняемого в грабеже.

Ранее в полицию города обратилась с заявлением 39-летняя женщина. Она сообщила, что накануне у д. 18 по ул. Есенина, неизвестная применив физическую силу, украла телефон «Айфон-6».

В результате, возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленницы избрали меру пресечения — подписку о невыезде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина, угрожая ножом, украл водку из «Пятерочки». Полиция Северной столицы задержала 30-летнего мужчину за разбой. Ранее в полицию Колпинского района Санкт-Петербурга обратился менеджер по безопасности магазина «Пятерочка». Он сообщил, что в магазине «Пятерочка» по адресу проспект Ленина, дом 42 неизвестный украл водку. При этом мужчина угрожал ножом 37-летней сотруднице магазина.