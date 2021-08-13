Эксперты назвали главные ошибки начинающих фрилансеров

Эксперты назвали главные ошибки начинающих фрилансеров
Занимаясь фрилансом, необходимо всегда совершенствоваться не только в профессиональных навыках, но и в самодисциплине. Фото: unsplash

Эксперты компании «СберУслуги» проанализировали работу начинающих фрилансеров — внештатных специалистов, — и определили несколько ошибок, которые отрицательно сказываются на качестве услуг.

Как выяснилось, главная ошибка новичков в этой отрасли — ненормированный рабочий график. Начинающие фрилансеры стараются взять как можно больше заказов, чтобы увеличить доход, и, как следствие, перерабатывают. Эксперты «СберУслуг» подчеркивают, что для эффективной и качественной работы необходимо соблюдать баланс между трудовыми буднями и отдыхом, передает РИА Новости. По словам специалистов, важно составить размеренный и комфортный рабочий график.

В «СберУслугах» также дали рекомендацию по тому, как найти первых клиентов и выйти на стабильный заработок, занимаясь фрилансом. Так, поначалу заказы рекомендуют искать среди друзей и знакомых, поскольку «сарафанное радио» — один из лучших инструментов продвижения, убеждены эксперты.

Кроме того, работая на себя, важно иметь портфолио, в котором собраны не только все ваши навыки, достижения и заслуги, но и примеры работ. Портфолио должно отражать опыт, знания и умения фрилансера. Не менее важно быть коммуникабельным — правильное общение с клиентом обеспечит долгосрочное сотрудничество и принесет больше заказов.

Не стоит забывать и о формальной стороне вопроса: клиент должен получать чек за оказанные услуги. Как объясняют специалисты, это официально закрепит сделку с покупателем. Кроме того, в данном случае фрилансер получает возможность работать не только с физическими, но и юридическими лицами (ИП и компании), а это существенно расширяет базу потенциальных клиентов.

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