В Петербурге задержали подозреваемого во взятке сотрудника зоопарка

Следственный отдел по Петроградскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении 53-летнего мужчины, являющегося главным технологом СПбГУП «Ленинградский зоологический парк».

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД мужчину изобличили и задержали. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Петербургу.

По данным следствия, подозреваемый вечером 12 августа 2021 года, находясь в автомобиле, припаркованном на территории зоопарка, получил от мужчины, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», взятку . Это было 500 тысяч рублей за оказание содействия в продолжении сотрудничества по заключению договоров с предприятием на поставку товаров для нужд зоопарка.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что среди ночи сотрудники Следственного комитета и полиции пришли с проверкой в Ленинградский зоопарк.