В Петербурге задержали подозреваемого во взятке сотрудника зоопарка

В Петербурге задержали подозреваемого во взятке сотрудника зоопарка
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: pixabay

Следственный отдел по Петроградскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении 53-летнего мужчины, являющегося главным технологом СПбГУП «Ленинградский зоологический парк».

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД мужчину изобличили и задержали. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Петербургу.

По данным следствия, подозреваемый вечером 12 августа 2021 года, находясь в автомобиле, припаркованном на территории зоопарка, получил от мужчины, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», взятку . Это было 500 тысяч рублей за оказание содействия в продолжении сотрудничества по заключению договоров с предприятием на поставку товаров для нужд зоопарка.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что среди ночи сотрудники Следственного комитета и полиции пришли с проверкой в Ленинградский зоопарк.

взятка задержание зоопарк новости СПб ск


 

Новости партнеров
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Умер один из авторов Конституции России Сергей Ковалев
Умер один из авторов Конституции России Сергей Ковалев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Певицу МакSим выписали из больницы
Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат Глущенко подал на УДО
В Петербурге задержали подозреваемого во взятке сотрудника зоопарка
Жильцы дома на Морской набережной жалуются на кипяток из обоих кранов
Петербургские организации, содержащие животных, не смогут работать без лицензий
Психолог рассказал, как подготовить ребенка к переходу в новую школу
В морской порт Петербурга приплыл первый «Сапсан» нового поколения
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за роста цен