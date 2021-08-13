Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат Глущенко подал на УДО

В пресс-службе отметили, что выход Глущенко по УДО вполне возможен. Фото: pixabay

В пресс-службе отметили, что выход Глущенко по УДО вполне возможен. Фото: pixabay

Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко, которого судили за участие в убийстве политика Галины Старовойтовой, попросил об условно-досрочном освобождении.

Глущенко приговорили к 17 годам лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Он должен выйти из тюрьмы летом 2026 года. Ему осталось сидеть еще пять лет.

В пресс-службе отметили, что выход Глущенко по УДО вполне возможен.

В 2020 году бывший депутат уже подавал на УДО, но потом документ отозвал. Судебное состоится 22 сентября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого во взятке сотрудника зоопарка. Следственный отдел по Петроградскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудил дело.