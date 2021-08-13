В Индии раскопали древний кинжал возрастом 2500 лет

В Индии раскопали древний кинжал возрастом 2500 лет
Специалисты планируют выяснить, что стало причиной краха древнего города. Фото: pixabay

Индийские археологи проводили раскопки в штате Тамил Наду и нашли древние захоронения и строения, указывающие на то, что на этом месте раньше был процветавший город. В одной из могил нашли уникальный кинжал.

Археологи совершили находку в деревне Контагай на юге страны. Обнаруженные артефакты и строения свидетельствуют о том, что около 2500 лет назад здесь стоял довольно крупный и процветающий город. Какой цивилизации он принадлежал — пока неизвестно. Специалисты планируют выяснить, что стало причиной краха древнего города.

Самой ценной находкой стал железный кинжал. Его деревянная рукоять хорошо сохранилась, но само лезвие полностью покрыто ржавчиной и сломано пополам. Кинжал нашли внутри погребальной урны вместе с кремированными останками. Скорее всего, его владельцем был воин.

Длина кинжала составляла около 40 сантиметров. В департаменте археологии штата Тамил Наду рассказали, что похожее оружие использовали воины в период Сангама (примерно с III века до нашей эры до III века нашей эры). Находку передали на изучение в лабораторию США.

Также в ходе раскопок там нашли большое количество скелетов домашнего скота, остатки строений с глиняными полами и кирпичными стенами. Ученые предполагают, что этот город принадлежал цивилизации Килади.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что археологи СПбГУ провели раскопки древнего ижорского могильника.

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