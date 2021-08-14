Утром в субботу в Петербурге пробки в один балл

Утром в субботу в Петербурге пробки в один балл
Из-за ремонта затрудненно движение автотранспорта у Владимирской, по Суворовскому и Литейному проспектам. Фото: "Яндекс.Пробки"

Утром в субботу в Петербурге пробки в один балл.

Затруднение движение наблюдается лишь в центре города. Так, небольшие пробки можно наблюдать на Дворцовой и Университетской набережных, на набережной Макарова и у площади Восстания. Из-за ремонта затрудненно движение автотранспорта у Владимирской, по Суворовскому и Литейному проспектам. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 21 и 22 августа полностью перекроют съезд №1 на КАДе. Дорожные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

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