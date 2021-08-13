21 и 22 августа полностью перекроют съезд №1 на КАДе

21 и 22 августа полностью перекроют съезд №1 на КАДе
Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Приморским шоссе будет полностью перекрыт съезд №1.

В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части в период с 21 по 22 августа 2021 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Ленинградской области, с Приморского шоссе на внешнее кольцо КАД в направлении Кронштадта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова.

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21 и 22 августа полностью перекроют съезд №1 на КАДе
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