В субботу в Пулково три самолета прилетят с опозданием

В субботу в Пулково три самолета прилетят с опозданием
На 22 минуты опоздает рейс U6 225 из Екатеринбурга. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково три самолета прилетят с опозданием.

В аэропорт Петербурга с опозданием прилетит рейс 5N 592 из Уфы. Самолет должен был приземлиться в Северной столице в восемь часов утра, однако теперь он будет в 10:21. Об этом сообщает официальный сайт Пулково.

Не вовремя прилетит рейс U6 8642 из Худжанда (Таджикистан). Самолет должен быть прилететь в Петербург в 09:25, но он задерживается на 39 минут.

На 22 минуты опоздает рейс U6 225 из Екатеринбурга. Самолет прибудет в Северную столицу в 10:12.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром в субботу в Петербурге пробки в один балл. Затруднение движение наблюдается лишь в центре города. Так, небольшие пробки можно наблюдать на Дворцовой и Университетской набережных, на набережной Макарова и у площади Восстания. Из-за ремонта затрудненно движение автотранспорта у Владимирской.

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