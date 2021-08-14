На КАДе у Шафировского проспекта перекроют две полосы

По первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга, на участке между транспортной развязкой на пересечении с Шафировским проспектом и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе (км 38+695 – км 39+582 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 18 по 23 августа 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Об этом сообщает Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ рассказала о запланированном ограничении движения с 14 по 17 августа.