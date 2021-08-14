Власти Ленобласти пообещали восстановить оскверненный мемориал в поселке Барышево

СК возбудил уголовное дело по повреждению обелиска в Выборге. Фото: пресс-служба Следственного комитета России по Ленинградской области

СК возбудил уголовное дело по повреждению обелиска в Выборге. Фото: пресс-служба Следственного комитета России по Ленинградской области

В Администрации Ленобласти отреагировали на акт вандализма на воинском мемориале в посёлке Барышево Выборгского района.

Вице-губернатор региона по внутренней политике Анна Данилюк заверила, что власти приложат максимум усилий для скорейшего восстановления мемориала.

— Мы находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами, уверена, что они предпримут максимум усилий, чтобы найти тех или того, кто совершил этот возмутительный акт вандализма, — цитирует ее пресс-служба администрации региона.

Она отметила, что такой поступок не мог совершить человек в здравом уме.

В Выборге по факту повреждения обелиска мемориального сооружения в память погибших при защите Отечества возбуждено уголовное дело (Повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества)

Он находится в Гончаровском сельском поселении, пос. Барышево, шлюз Гремучий Выборгского района Ленинградской области. В указанном месте установлен обелиск и надгробные таблички , на которых имеются надписи о захоронении бойцов 248-ой отдельной истребительной противотанковой дивизии (погибли в 1944 году) и 23-й армии (погибли в 1941 году).

При осмотре места происшествия установлено, что три надгробные плиты имеют повреждения в виде сквозных отверстий и трещин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Василеостровском районе города был задержан мужчина, которого подозревают в нанесении надписи на постамент памятника В.И. Ленину.