Перечислены разрушающие печень продукты

Перечислены разрушающие печень продукты
Фрукты могут негативно повлиять на состояние печени. Фото: pixabay.com

Терапевт и диетолог Татьяна Тарновская рассказала, какие продукты вредны, а какие полезны для печени.

По ее словам, ожирение печени можно заработать не только из-за употребления жареных и жирных продуктов. Многие пациенты могут получить такой диагноз, соблюдая безжировую диету. Рацион без жиров может привести к сокращению числа жирных кислот, из-за чего печень начинает самостоятельно производить жиры. Об этом Тарновская рассказала в беседе с «Доктором Питером».

Врач посоветовала разнообразить рацион продуктами с нормальным содержанием жиров, но в них не должно быть трансжиров и пальмового масла. Кроме того, она порекомендовала не злоупотреблять алкоголем, сладостями, а также ягодами и фруктами. Последних можно есть около 200 граммов в день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы семь полезных продуктов для кишечника.

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