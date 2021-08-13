Названы семь полезных продуктов для кишечника

Названы семь полезных продуктов для кишечника
Цитрусовые полезны D-лимоненом, который способен устранить изжогу и вздутие живота. Фото: unsplash

Магистр наук, нутрициолог Кейтлин Селф рассказала, какие семь продуктов полезны для работы кишечника.

В кишечнике содержатся более 10 триллионов различных бактерий. Если соотношение «плохих» и «хороших» микроорганизмов будет нарушено, то в работе пищеварительной системы случится расстройство. Чтобы избежать проблем с ЖКТ, специалист посоветовала включить в свой рацион цитрусовые, овёс, шпинат, лосось, ферментированные продукты, имбирь и яблоки. Об этом пишет «Eat Tis, Not That».

Цитрусовые полезны D-лимоненом, который способен устранить изжогу и вздутие живота. Апельсиновая цедра способствует активизации пищеварения и здоровому оттоку желчи.

Благодаря имбирю снижается газообразование и улучшается кровообращение в кишечнике.

Содержащийся в яблоках пектин нейтрализует кислотность в желудке и благоприятно влияет на функцию кишечника.

В необработанном овсе содержится пребиотик, увеличивающий количество полезных бактерий. Также овес богат фенольными соединениями и фитоэстрогенами, которые могут снимать воспаление.

Шпинат приносит в организм дополнительный магний и сульфохиновозу, поддерживающую необходимый баланс бактерий в кишечнике.

Такие ферментированные продукты, как квашеная капуста, кимчи, кефир и мисо способны оздоравливать кишечник благодаря полезным бактериям.

В лососе содержится омега-3, которая также полезна для пищеварительной системы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американские ученые доказали пользу растворимого кофе.

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Названы семь полезных продуктов для кишечника
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