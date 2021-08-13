Американские ученые доказали пользу растворимого кофе

Растворимый кофе полезен для работы человеческого организма, заявили научные сотрудники из Национального института рака США и Северо-Западного университета.

Ученые доказали, что кофейный напиток положительно влияет на настроение и концентрацию внимания. Кроме того, растворимый кофе способен снизить риск развития сердечных заболеваний и других недугов.

Как показало исследование, кофе в пакетиках содержит меньше кофеина, чем обычный натуральный кофе, однако из-за этого его полезных качеств не становится меньше.

Однако употребление кофе может быть вредно для больных диабетом второго типа. Употребление кофе провоцирует скачок сахара в крови, особенно, если пить его во время завтрака.

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