Китайский блогер назвал лучшую уличную еду в России

Китайский блогер назвал лучшую уличную еду в России
Китаец обратил внимание на блины, которые имеют нежный вкус и запах свежего молока. Фото: pixabay

Китайский пользователь WeChat рассказал, какая уличная еда в России ему понравилась больше всего.

В первую очередь он отметил шаурму, которая популярна в России, хоть и относится к блюдам стран Ближнего Востока. Ему пришлось по душе сочетание лаваша, мяса и овощей с соусами.

Китаец обратил внимание на блины, которые имеют нежный вкус и запах свежего молока. Также блогер посоветовал попробовать в России плов.

Автору понравился и вкус кваса, который он охарактеризовал как «славянский прохладительный напиток». Особенно ему понравилось сочетать квас с шашлыком.

На десерт пользователь посоветовал попробовать петербургские пышки. Он считает, что сахарная пудра и аромат теста вызывают «пиршество на языке. В Казани и Туле он порекомендовал взять чак-чак и пряники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перечислены разрушающие печень продукты.

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