В Петербурге 15 августа прольются дожди и подует сильный ветер

В Петербурге 15 августа прольются дожди и подует сильный ветер
Погода будет облачной. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Синоптики спрогнозировали дождливую и ветреную погоду в Петербурге в воскресенье, 15 августа.

Северная столица в воскресенье окажется под влиянием холодной части циклона. В такой ситуации погода в городе будет облачной и ветреной, прольются небольшие дожди. Юго-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду.

По данным ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня будет тепло, воздух прогреется до 19-21 градуса. По области разброс температур побольше — от 17 до 22 градусов тепла.

«Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил синоптик.

Дожди сохранятся в Петербурге и в последующие несколько дней. Средняя температура днем будет держаться на уровне 21-23 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гидрометцентр пообещал сентябрь с заморозками в ряде регионов.

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