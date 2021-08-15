В Петербурге 15 августа прольются дожди и подует сильный ветер

Синоптики спрогнозировали дождливую и ветреную погоду в Петербурге в воскресенье, 15 августа.

Северная столица в воскресенье окажется под влиянием холодной части циклона. В такой ситуации погода в городе будет облачной и ветреной, прольются небольшие дожди. Юго-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду.

По данным ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня будет тепло, воздух прогреется до 19-21 градуса. По области разброс температур побольше — от 17 до 22 градусов тепла.

«Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил синоптик.

Дожди сохранятся в Петербурге и в последующие несколько дней. Средняя температура днем будет держаться на уровне 21-23 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гидрометцентр пообещал сентябрь с заморозками в ряде регионов.