За роды Арзамасовой Авербух заплатил 1,3 млн рублей

Актриса Лиза Арзамасова известная по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки» родила Илье Авербуху сыночка. Стать матерью артистке помогли врачи лучшего перинатального центра Москвы. Журналисты выяснили сколько супругам стоило появление младенца.

«Вип-роды в лучшем роддоме Москвы обошлись Илье в 1 миллион 300 тысяч рублей, ради суммы он усердно работал в Сочи вплоть до самых родов», – пишет портал Blitz.

Ильи Авербуха рядом с супругой в момент родов не было. Девушка изначально не хотела видеть мужа в такой интимный момент.

О том, кто родился у пары, новоиспеченные родители не спешат рассказывать общественности. Несмотря на это, завесу тайны приоткрыли друзья артистов. Они заявили, что родился мальчик.

Напомним, что в июле 2020-го в СМИ появилась информация о романе 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха с 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой. 20 декабря они выложили и фото и видео со своей свадьбы.

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