15-летняя звезда «Пусть говорят» Даша опять беременная

Звезда программы «Пусть говорят», 15-летняя Даша, ждет второго ребенка. Его отцом снова стал несовершеннолетний парень, который к тому же поднял руку на молодую мать.

Отцом второго малыша Дарьи стал её бойфренд, однако связывать с ним жизнь девочка не хочет. Недавно партнер избил ее, из-за чего ей даже пришлось обратиться в правоохранительные органы. После этого инцидента Даша хотела сделать аборт, и врачи уже назначили дату процедуры, однако в последний момент девушка изменила решение.

Теперь, как утверждает Даша в своем Instagram, их пути с бывшим возлюбленным разошлись. «С Максимом я больше не буду пересекаться, он не готов к этому малышу. Макс еще сам ребенок и не может принимать взрослые решения. Так что теперь у него своя жизнь, у меня — своя!» — написала она.

Молодая мама, однако, живет крайне активной жизнью и не собирается расстраиваться из-за несложившихся отношений: девушка уже готова выйти замуж за другого. Также Дарья рассказала, что в скором времени переедет в Барнаул, где планирует заниматься творчеством и жить в съемной «трешке» вместе с подругой, у которой также есть ребенок.

«Я справлюсь с двумя детьми. В 16 лет выйду замуж, потом узнаете за кого. В принципе я уже все распланировала, надеюсь, вы меня поддержите», — заявила школьница. Примечательно, что юный возраст не останавливает девушку от решительных перемен.