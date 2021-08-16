В затопленном анапском лагере забыли детей с инвалидностью

В одном из летних лагерей в Анапе дети-инвалиды остались одни на сутки.

Как сообщает Telegram -канал Readovka, в итоге им помогли местные жители, которые опубликовали в соцсетях видео с места происшествия.

В лагере «Черноморская зорька» отдыхали 443 ребенка, среди них — дети инвалиды. В субботу лагерь затопило, отключилось электричество, пропал интернет, а генератор работал только в столовой.

Добраться самостоятельно до столовой дети не могли и остались без еды. К ним на помощь пришли местные жители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате наводнений в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции погибли 40 человек. Девять пострадавших госпитализированы в больницу Синопа, а также, что в регионе эвакуировали около 2250 человек.