В затопленном анапском лагере забыли детей с инвалидностью

В затопленном анапском лагере забыли детей с инвалидностью
В лагере «Черноморская зорька» отдыхали 443 ребенка. Фото: Минобрнауки Коми

В одном из летних лагерей в Анапе дети-инвалиды остались одни на сутки.

Как сообщает Telegram -канал Readovka, в итоге им помогли местные жители, которые опубликовали в соцсетях видео с места происшествия.

В лагере «Черноморская зорька» отдыхали 443 ребенка, среди них — дети инвалиды. В субботу лагерь затопило, отключилось электричество, пропал интернет, а генератор работал только в столовой.

Добраться самостоятельно до столовой дети не могли и остались без еды. К ним на помощь пришли местные жители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате наводнений в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции погибли 40 человек. Девять пострадавших госпитализированы в больницу Синопа, а также, что в регионе эвакуировали около 2250 человек.

Анапа дети лагерь


 

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