Число жертв наводнения на севере Турции достигло 64

Число жертв наводнения на севере Турции достигло 64
На Черноморском побережье Турции начались наводнения. Фото: скриншот YouTube

Число погибших при наводнениях и селях в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на черноморском побережье Турции достигло 64.

Об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) 15 августа.

Президент стране Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей, вызванными дождями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате наводнений в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции погибли 40 человек. Девять пострадавших госпитализированы в больницу Синопа. Всего в регионе эвакуировали около 2250 человек.

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