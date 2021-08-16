В Геленджике выпала четырехмесячная норма осадков

В Геленджике за несколько часов выпало 60 мм осадков, что превысило месячную норму почти в четыре раза, сообщил

«Сегодня за несколько часов на Геленджик выпало 60 мм осадков, это превысило месячную норму почти в четыре раза», — написал глава города Алексей Богодистов.

Вечером 15 августа в Геленджике из-за сильных дождей включили сирены. Центр города оказался обесточен на время дождя. Власти продолжают следить за ситуацией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате наводнений в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции погибли 40 человек. Девять пострадавших госпитализированы в больницу Синопа, а также, что в регионе эвакуировали около 2250 человек.