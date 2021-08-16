На Васильевском острове рухнуло дерево

На Васильевском острове рухнуло дерево
Упало дерево. Фото: скриншот группы «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте»

Вечером 15 августа в Василеостровском районе рухнуло дерево. На место прибыли сотрудники МЧС.

Дерево повисло на проводах освещения на 7-й линии В.О., дом 62, сообщается в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте». Верхушка опиралась на крышу дома.

Территорию огородили для проведения работ по устранению последствий. К счастью, никто не пострадал. Жителей Петербурга предупредили о сильном ветре и попросили не парковать машины вблизи деревьев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе после ночного урагана попадали деревья. Одно из них прилегло на автомобили на улице Пилотов. Кажется, обошлось без сильных повреждений и пострадавших.

Василеостровский район дерево мчс


 

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