На Васильевском острове рухнуло дерево

Вечером 15 августа в Василеостровском районе рухнуло дерево. На место прибыли сотрудники МЧС.

Дерево повисло на проводах освещения на 7-й линии В.О., дом 62, сообщается в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте». Верхушка опиралась на крышу дома.

Территорию огородили для проведения работ по устранению последствий. К счастью, никто не пострадал. Жителей Петербурга предупредили о сильном ветре и попросили не парковать машины вблизи деревьев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе после ночного урагана попадали деревья. Одно из них прилегло на автомобили на улице Пилотов. Кажется, обошлось без сильных повреждений и пострадавших.