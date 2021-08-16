Эксперты считают: пенсионер из Петербурга может зарабатывать 150 тыс.

Пенсионеры, проживающие в Петербурге могут устроиться на работу, где будут получать до 150 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

Пенсионеры, проживающие в Петербурге могут устроиться на работу, где будут получать до 150 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

Петербурженки, которые уже находятся в пенсионном возрасте, составляют 8% от общего количества соискателей, мужчин же немногим меньше — 7%.

По мнению специалистов, у петербургских пенсионеров есть возможность зарабатывать до 150 тыс. рублей. «Петербургский Дневник» опубликовал несколько советов, чтобы найти высокооплачиваемую работу.

В первую очередь необходимо составить грамотное резюме. Именно это поможет быстрее устроиться, например, бухгалтером, юристом или инженером.

От 150 тысяч рублей могут иметь, в частности, специалисты УЗИ и орнитологи.

По информации сервиса SuperJob, у инженеров по административно-хозяйственной части и сотрудников охраны выходит в месяц от 30 тысяч рублей. Инженеры-техники по обслуживанию зданий зарабатывают до 40 тысяч рублей, а бухгалтеры и того больше, до 60 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург в лидерах России по зарплатному неравенству.