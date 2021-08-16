В Ломоносове пенсионерку обманули на полмиллиона рублей

В Ломоносове гадалка под предлогом снятия порчи похитила у пожилой женщины украшения и деньги.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась пенсионерка и рассказала о том, что к ней домой на улице Победы пришла неизвестная женщина.

Под предлогом проведения обряда по снятию порчи, она совершила хищение колец и 500 тыс. рублей. Женщина цыганской наружности оставила пожилой женщине свой номер телефона.

Подозреваемой на вид 40 лет, она цыганской национальности, одета была в светлую футболку, темные брюки и туфли. Ее поисками занимаются сотрудники полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга задержаны мошенницы, снимавшие «порчу» с пенсионерки. Преступный инцидент произошел 17 апреля у дома 26 по улице Белы Куна. Тогда в отдел полиции обратилась 67-летняя женщина с заявлением.