В мире заражено ковидом более 208 млн человек

По всему миру продолжают каждый день регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже более чем у 208 млн человек.

По данным SCMP на понедельник, 16 августа, на всей планете новой коронавирусной инфекцией заразились 208 млн 79 тыс. 612 человек. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 377 тыс. 156 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 37 млн 466 тыс. 718 человек, на втором месте Индия — 32 млн 225 тыс. 513, затем идет Бразилия 20 млн 364 тыс. 99.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 621 тыс. 601 человек, умер 171 тыс. 305 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист предположил, как изменится коронавирус в будущем.